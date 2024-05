Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden Und immer wieder brennen Papiercontainer

Ein RP-Leser wandte sich jetzt in einer E-Mail an unsere Redaktion. Er wohne in der Nähe Ulmenstraße / Rheinbabenstraße und dort würden nachts ständig die Altpapiercontainer brennen: „Man hört laute Explosionen. Vermutlich Böller, die in die Container geworfen werden. Leider ist dies kein Einzelfall mehr. Es passiert mehrfach im Monat.“ Zuletzt an zwei Tagen am ersten Mai-Wochenende hintereinander. In der ersten Nacht habe der eine Container gebrannt, in der zweiten dann alle vier, heißt es in der E-Mail weiter. Er will auch tagsüber Gruppen von Jugendlichen gesehen haben, die Böller durch die Straßen geworfen hätten.