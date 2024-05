Fit durch den Park beim Kinderwagen-Kursus Outdoor-Fitness für Frauen im Benrather Schlosspark

Es gibt Karten oder ein Kurssystem, mit dem die Stunden bezahlt werden. Eine 8-er Karte kostet beispielsweise 119 Euro. Nach eigenen Angaben ist „Lauf Mama lauf“ einer der größten Outdoor-Fitness-Anbieter für Mütter in und nach der Schwangerschaft im deutschsprachigen Raum. Seit 2010 gibt es das Kursangebot für Mütter. Neben dem Training im Düsseldorfer Süden im Benrather Schlosspark gibt es auch Gruppen, die sich am Unterbacher See, im Südpark und an anderen Stellen in Düsseldorf treffen.