Radverkehr in Düsseldorf Geschützter Radweg in Garath kommt

Von einer Führung des geschützten Radwegs bis zum südlichen Knotenpunkt Koblenzer Straße/Peter-Behrens-Straße sieht die Verwaltung aus Gründen der Verkehrssicherheit an der Kreuzung ab, heißt es in der Vorlage für die Politik. Die Freigabe des Gehwegs an der Paul-Bonatz-Straße sowie entlang der Koblenzer Straße nördlich der Wilhelm-Kreis-Straße soll nach dem Umbau in beide Fahrtrichtungen aufgehoben werden, „da dem Radverkehr künftig eine alternative Führung zur Verfügung steht und so der Konflikt mit dem Fußverkehr aufgelöst wird“.