Gut gemacht Mit Tornistern, Trödel und Tombola etwas Gutes tun

Hilfe für junge Menschen Die Bankenvereinigung Düsseldorf, ein säulenübergreifender Zusammenschluss 23 Düsseldorfer Kreditinstitute, spendete an 16 Vereine in Düsseldorf und Umgebung eine Gesamtsumme von 45.400 Euro. Die Vereine kümmern sich meist ehrenamtlich um Kinder und Jugendliche in Düsseldorf, die in Not und Armut leben.