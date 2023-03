Sitzung der Bezirksvertretung 5 in Düsseldorf Bücherei soll attraktiver werden

1. Am Drosselweg 9 und 9a ist der Neubau eines Doppelhauses, am Roßpfad 41 bis 43a die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen und am Leuchtenberger Kirchweg 69 bis 71d der Neubau von zehn Doppelhaushälften und Garagen geplant. Der Bezirksvertretung müssen die Pläne vorgelegt werden, wenn die Vorhaben größer als 1000 Quadratmeter sind oder Ausnahmen genehmigt werden müssen. Das ist beispielsweise bei den geplanten Häusern am Leuchtenberger Kirchweg der Fall. „Das Bauvorhaben überschreitet teilweise mit dem jeweiligen Gebäude, den Garagen, offenen Stellplätzen und Müllstandorten die Fluchtlinie“, teilt das Bauaufsichtsamt mit.