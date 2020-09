Bezirkspolitik in Düsseldorf : Mehr Angebote für Jugendliche

Eine Pumptrack-Anlage wie in Rath soll auch in Unterrath gebaut werden. Die Bezirksvertretung will diese finanzieren. Foto: Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Bezirk 6 Mehr als 50 Tagesordnungspunkte stehen auf der Sitzung der Bezirksvertretung 6. Darunter sind Anträge für mehrere Projekte, mit denen Treffpunkte und Angebote für junge Menschen entstehen sollen.

Am Mittwoch, 9. September, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr im ISS Dome, DEG-Platz 1, zu erreichen über den VIP-Eingang an der Rückseite des Gebäudes. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.

2. Teile von Rath und Mörsenbroich wurden 2011 in das Förderprogramm Soziale Stadt aufgenommen. Seitdem sind rund 3,9 Millionen Euro in die Stadtteile geflossen. Nun ist das Programm ausgelaufen. Die Ergebnisse, zu denen beispielsweise die Umsetzung des Rundweges Rather Korso sowie die Verschönerung und Neueinrichtung von Spielflächen gehören, werden in der Bezirksvertretung vorgestellt.

3. Die Umsetzung von mehreren Freizeitangeboten für Jugendliche oder deren Verbesserungen stehen auf der Tagesordnung. In Unterrath soll beispielsweise auf dem Tunneldeckel der A44 ein Treffpunkt für junge Menschen eingerichtet werden. An den Planungen können Jugendliche sich beteiligen. Der Dirtpark in Mörsenbroich soll überarbeitet werden und auf dem Kinderspielplatz An der Golzheimer Heide will die Bezirksvertretung eine Pumptrack-Anlage finanzieren.