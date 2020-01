Bezirkspolitik in Düsseldorf : Gaslaternen und Kitaplätze sind Themen der BV6

Um den Erhalt der Gasbeleuchtung in Düsseldorf wurde lange gestritten. Jetzt wird vorgestellt, welche Lampen erhalten bleiben könnten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Rath Über 42 Tagesordnungspunkte werden die Bezirkspolitiker beraten. Dabei geht es unter anderem um mehrere Bauanträge für Wohnhäuser.

Am Mittwoch, 29. Januar, tagt die Bezirksvertretung 6 (zuständig für Rath, Unterrath, Lichtenbroich und Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

1. Ein Bauantrag für sechs Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage, 12 Reihenhäuser und eine Kindertagesstätte am Sermer Weg

2. Ein Vorbericht der Verwaltung zum Masterplan „energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung“

3. Ein Bauantrag für ein Bürogebäude, eine Tiefgarage und ein Parkdeck an der Wanheimer Straße

Warum sind die Themen wichtig für die Bürger?

1. In Lichtenbroich sind schon seit einigen Jahren die Plätze in den Kindertagesstätten knapp. Viele Flüchtlingsfamilien mit Kindern wurden im Stadtteil untergebracht. Zudem wachsen die umliegenden Gewerbe- und Bürostandorte, so, dass auch für Kinder von Mitarbeitern Plätze benötigt werden. Nachdem bereits die Kita Drachenflieger am Flughafen eröffnet hat, wird die neue Kita am Sermer Weg die angespannte Lage weiter verbessern. Durch das Vorhaben entstehen zudem verschiedene Wohnungstypen, die unterschiedlichsten Wohnbedürfnissen gerecht werden.

2. Die Verwaltung hat den Gaslaternenbestand in der Stadt mithilfe von Experten prüfen und bewerten lassen. Das Ergebnis ist, dass fast 10.000 der bestehenden 14.000 Leuchten erhalten bleiben könnten. Den Politikern wird nun das Konzept vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit den Gaslicht-Initiativen erarbeitet wurde. Darin wird auch aufgelistet, in welchen Quartieren es weiterhin Gasbeleuchtung geben könnte.