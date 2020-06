Bezirkspolitik in Düsseldorf : Starkregen und ein neuer Campus sind Themen der BV 6

Bei Starkregen wird es nicht nur auf den Straßen gefährlich. Die Wassermassen und immer mehr versiegelte Flächen führen verstärkt dazu, dass Keller in Düsseldorf volllaufen. Foto: Andreas Bretz/Bretz, Andreas (abr)

Bezirk 6 Über 40 Tagesordnungspunkte werden die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 in ihrer Sitzung beraten. Darunter sind auch mehrere größere Bauvorhaben, wie ein neuer Campus in LIchtenbroich und der Bau eines zehnstöckigen Bürogebäudes am Mörsenbroicher Ei.

Von Julia Brabeck

Am Mittwoch, 24. Juni, tagt um 17 Uhr die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich) im ISS Dome, DEG-Platz 1. Der Zugang liegt an der Rückseite des Gebäudes. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen stehen unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.

Was steht auf der Tagesordnung?

1, Ein Bericht über Starkregenprävention im Stadtbezirk

2. Der Bauantrag zu einem Campusgebäude am Flughafenbahnhof

3. Eine Bauvoranfrage für ein Bürogebäude an der Heinrichstraße

Warum sind diese Themen wichtig für die Bürger?

1. Durch den Klimawandel haben in den letzten Jahren die Unwetter mit ungewöhnlich hoher Regenmenge zugenommen. Hinzu kommt die zunehmende Flächenversiegelung, welche die Folgen verstärkt, da die Regenmassen nicht mehr versickern können. Der sogenannte Starkregen kann große Schäden vor allem in Keller- oder Souterrain-Wohnungen anrichten. Deshalb ist es wichtig zu erfahren, wie künftig diesen Extremwetterlagen begegnet werden soll.

2. Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) hat bereits dem Bauantrag für ein Campusgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafenbahnhof in Lichtenbroich einstimmig zugestimmt. Jetzt wird das Projekt auch noch den Mitgliedern der Bezirksvertretung 6 vorgestellt. Dieses wird das bislang wenig attraktive Umfeld des Bahnhofs erheblich aufwerten.