Etatberatungen in Düsseldorf : Politiker melden wenige eigene Wünsche an

Nord Im Haushalt 2021 sind bereits Gelder für zahlreiche Projekte im Düsseldorfer Norden festgeschrieben. Den größten Posten bildet dabei der Bau der U81.

Zu dem im städtischen Haushalt bereits festgeschriebenen Posten für den Stadtbezirk 5 (Angermund, Wittlaer, Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen und Stockum) gehören 337.000 Euro für die Instandsetzung der Straße Am Krausen Baum und des Gehweges an der Lantzallee. Die Kaiserswerther Diakonie erhält rund 525.000 Euro Zuschüsse für ihre Stadtteilarbeit, das „Familien-in-Not-Telefon“, die Jugendfreizeiteinrichtung Teestube, den Off-Road-Bus und das Lern- und Förderzentrum. 75.000 Euro bekommt der Verein „Flossen weg“, der das Kaiserswerther Freibad betreibt. Das Kunstarchiv Kaiserswerth kann 14.900 Euro einplanen, und 27.000 Euro werden für die Konservierung des in Kaiserswerth gefundenen Plattbodenschiffs eingesetzt, das nun nach Düsseldorf zurückkehren wird. Die Mittel für die beiden Zentren plus in Stockum und Kaiserswerth und deren Dependance in Angermund betragen insgesamt mindestens 252.000 Euro. 75.000 Euro werden für den Betrieb des Welcome Point der Jugendberufshilfe eingestellt und 50.000 Euro werden in die Bezirkssportanlage Freiheitshagen investiert. Für verschiedene Deichbauarbeiten wie zum Beispiel die Deichrückverlegung des Mündelheimer Rheinbogens und die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz am Lohauser Deich und an der Burgallee in Kaiserswerth werden insgesamt rund 300.000 eingesetzt.