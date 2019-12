Unterstützung von Vereinen in Düsseldorf : Die TG Nord baut zwei Padel-Tennisplätze

Peter Steiner, Erich Graw und Norbert Billerbeck (v.l.) von der TG Nord machen sich für die neue Trendsportart Padel-Tennis stark. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Nord Die Bezirksvertretung 5 hat Zuschüsse für Vereine und die Sanierung von Kitas und Schulen beschlossen.

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Wie alle Bezirksvertretungen erhält auch die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Stockum, Lohausen, Wittlaer und Angermund) jedes Jahr von der Stadt Gelder zur Verfügung gestellt, über deren Verwendung sie selber entscheiden darf. Diese sind für Bauunterhaltungen von Schulen und anderen städtischen Gebäuden und für Zuschüsse an Vereine und Verbände bestimmt. Der BV 5 standen so 2019 rund 370.000 Euro zur Verfügung. Das Gremium hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr über die Verwendung der Restmittel entschieden.

38.000 Euro sollen in die Sanierung der Kita am Kesselsbergweg fließen. Dort sollen die Deckenplatten ausgetauscht werden, da diese inzwischen dunkel und dreckig sind und auch nicht mehr den Lärm ausreichend mindern. Gleichzeitig soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Die neue Beleuchtung braucht viel weniger Strom, weshalb somit auch die CO2-Bilanz verbessert wird.

18.000 Euro will die Bezirksvertretung für die Instandsetzung einer Skulptur des Künstlers Erwin Heerich einsetzen, die im Lantz’schen Park in Lohausen steht. Heerich schuf die rund vier Meter hohe Skulptur aus Aluminium für den Düsseldorfer Galeristen Alfred Schmela, der sie in den 1970er Jahren aufstellen ließ. Inzwischen hat das Kunstwerk viele Schäden. Es ist durch Flechten verunreinigt, wurde mit Graffiti besprüht und hat unter der Witterung gelitten. Sie soll nun umfassend gereinigt und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Erwin Heerich, der 2004 in Meerbusch starb, spielte eine wichtige Rolle im Düsseldorfer Kunstgeschehen. Er war von 1969 bis 1988 Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie.

Mit bis zu 50.000 Euro wird der Neubau von zwei Padel-Tennisplätzen auf der Sportanlage der TG Nord am Neusser Weg bezuschusst. Der Sportverein möchte mit dieser Angebotserweiterung attraktiver werden und weitere Mitglieder gewinnen.

17.000 Euro sollen in die Aufarbeitung des Parkettbodens in der Aula der Grundschule Kaiserswerth fließen. Die rund 200 Quadratmeter große Fläche wird abgeschliffen und neu versiegelt. 20.000 Euro werden für Renovierungsarbeiten im Max-Planck-Gymnasium in Stockum bereitgestellt. Dort sollen Wände gestrichen werden, „um somit die angemessene Umgebung einer modernen Schule zu bilden“.