Sanierung von Kitas in Düsseldorf : Gelder für die Sanierung von Kitas

Bezirksbürgermeister Stefan Golißa will sich um die Kitas kümmern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Stadtbezirk 5 Durch neue Anstriche oder Beleuchtungen sollen vier Einrichtungen im Norden aufgewertet werden.

Von Julia Brabeck

Mit seinem Stellvertreter Benjamin Schwarz (SPD) hat Bezirksbürgermeister Stefan Golißa (CDU) in den letzten Jahren mehrere Rundgänge durch den Stadtbezirk 5 unternommen. Dabei haben sie alle Spielplätze unter die Lupe genommen, danach die Schulen und städtische Kindergärten besucht und dort Anregungen und Wünsche entgegengenommen. Viele der Anliegen, wie die Aufstellung von Fahrradständern, die Installation von WLAN und ein Anstrich für Räume, wurden bereits mit Mitteln der Bezirksvertretung umgesetzt. In den Osterferien soll noch der Anstrich der Flure und Treppenhäuser der Grundschulen in Lohausen und Angermund erfolgen.

Die Bezirksvertretung hat nun weitere Gelder freigegeben, mit denen Arbeiten an vier Kindertagesstätten finanziert werden sollen. In der Kita Angeraue in Angermund ist der Einbau von Akustikdeckenplatten inklusive Beleuchtung für 45.000 Euro geplant. Die alten dunklen Deckenplatten erfüllen nicht mehr den heutigen Stand der Technik und lassen die Räume zudem düster erscheinen. Gleichzeitig wird dann die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Deren Stromverbrauch ist für die gleiche Beleuchtungsstärke erheblich geringer. Damit werden nicht nur Stromkosten gesenkt – auch die CO2-Bilanz wird verbessert.

In der Kita am Kesselsbergweg in Kaiserswerth werden für 30.000 Euro die Bodenbeläge erneuert. Die vorhandenen Bodenbeläge sind alt, grau und ohne Trittschalldämmung. „In unserer hektischen Gegenwart ist Lärm ein ständiger Begleiter. Es ist bekannt, dass ein hoher Lärmpegel Stress hervorruft. Mit den neuen Bodenbelägen inklusive der Trittschalldämmung und neuen fröhlichen Farben wird sich das Wohlfühlen für die Kinder und Erzieher erheblich verbessern“, heißt es seitens des Jugendamtes.