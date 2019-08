Verkehrsverbesserung : Auf der Schnellstraße B8n sollen Ampeln verschwinden

An der Kreuzung an der B8n sollen Rampen gebaut werden, so wie es sie an Autobahnauf- und -ausfahrten gibt. Dadurch können die Abbiegespuren entfallen. Foto: Straßen NRW/Konsta Plan

Kaiserswerth Die Anschlussstelle Am Spielberg soll leistungsfähiger werden. Dazu gibt es weitere Vorschläge zur Optimierung des Verkehrsflusses.

Der Landesbetrieb Straßen NRW will den Knotenpunkt Am Spielberg, das ist der Kreuzungsbereich, an dem die Niederrheinstraße in Kaiserswerth auf die Umgehungsstraße B8n stößt, umbauen. Ziel des Projektes ist es, die Straße durchgängig ampelfrei zu gestalten und damit den Verkehrsfluss zu verbessern. Geplant ist der Bau von Rampen, wie es sie an Autobahnauf- und ausfahrten gibt. Dadurch können die Abbiegespuren, die bislang für Rückstau sorgen, entfallen. Damit die B8n auch nicht mehr gekreuzt werden muss, wird die Straße um sieben Meter angehoben. Unter ihr führen dann die Zuwege zu den Rampen und zur Niederrheinstraße entlang. Wo sich diese kreuzen, wird der Verkehr aber weiter durch Ampeln geregelt.