Kommen und Gehen: Lieblingsstücke für jede Gelegenheit

In Düsseltal war sie bereits erfolgreich mit ihrem Konzept, jetzt hat Dagmar Tegtmeyer einen Store an der Tannenstraße eröffnet. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Derendorf „My Fitch“: Dagmar Tegtmeyer hat an der Tannenstraße einen neuen Shop eröffnet.

Seit September 2018 betreibt Dagmar Tegtmeyer an der Tannenstraße in Derendorf mit „My Fitch“ einen Department Store – und konnte schon viele Stammkunden gewinnen. Tegtmeyer ist Marketingexpertin, vor allem im Sportmarketing kennt sie sich aus. Sie arbeitete für große Konzerne, hatte lange eine eigene Eventagentur, war viel unterwegs. „Irgendwann dachte ich, ich könnte auch mal etwas für mein Herz machen“, sagt sie. Und weil sie immer schon modisch orientiert war, eröffnete sie vor einigen Jahren in Düsseltal ein Modegeschäft, das sie bis heute führt. Auf der Suche nach einem zweiten und vor allem größeren Standort wurde sie im vergangenen Sommer an der Tannenstraße, direkt gegenüber der ehemaligen Ulanenkaserne, fündig. Das 150 Quadratmeter große Ladenlokal – früher befand sich dort die Offiziersschneiderei der Kaserne – mit seinen drei unterschiedlich großen Verkaufsräumen und zusätzlichem Lager bot sich an, einen Department Store daraus zu machen. Die Räume sind unterschiedlich eingerichtet, alle verbindet aber der skandinavisch angehauchte Industriestil, den Dagmar Tegtmeyer besonders mag.