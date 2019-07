Schützenfest in Düsseldorf : Mehr als nur ein Fest für die Schützen

Wenn in Derendorf die Schützen feiern, sind die Karnevalisten nicht weit. Diesmal war sogar das Prinzenpaar dabei.

Pünktlich um 19.45 Uhr marschierten die Derendorfer Schützen am Freitag in das Festzelt am Vogelsanger Weg. Schlagartig verlagerte sich die Stimmung von der Kirmes in das Zelt. Das lag natürlich auch am darauf folgenden feierlichen Fassanstich, mit dem das Schützenfest offiziell begann. „Wir versuchen für diesen besonderen Moment immer jemand Bekanntes zu finden“, erklärte Schützenchef Dirk Schurse. In diesem Jahr durfte das Karnevalsprinzenpaar Martin Meyer und Sabine Ilbertz den Startschuss für das Schützenfest geben. Mit drei wuchtigen Hammerschlägen stach Ilbertz das Fass an und ließ es sich auch nicht nehmen, die ersten Biere selber zu zapfen. „Hier Dirk, mit viel Liebe“, erklärte sie lachend, als sie Schützenchef Dirk Schurse das frisch gezapfte Alt in die Hand drückte.