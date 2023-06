Auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf Gräberfeld für Sternenkinder soll erweitert werden

Info

Enger Schulterschluss An dem von der Ökumenischen Hospizgruppe Gerresheim initiierten Projekt beteiligt sind viele weitere Einrichtungen beteiligt. Dazu gehören unter anderem 14 Bestattungsunternehmen, fünf Düsseldorfer Kliniken mit Geburtsstation (EVK, Marienhospital, Diakonie Kaiserswerth, Uni-Kinik und das Krankenhaus Benrath) sowie Steinmetze und die Friedhofsgärtnerei am Nordfriedhof in Derendorf.

Kontakt Über die Möglichkeit der kostenlosen Bestattung von Früh- und Totgeburten in Düsseldorf informiert die Ökumenische Hospizgruppe Gerresheim. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0211 297059. Auch die Seelsorge der Kliniken mit Geburtsstation gibt Auskunft.