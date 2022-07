Serie Die Träger des Martinstalers : Furchtlos und neugierig

Hans-Christian Benedict versucht in der Werkstatt des Repair-Cafés an der Rather Straße, einen Staubsauger zu reparieren. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Hans-Christian Benedict hat den Martinstaler der Stadt für sein ehrenamtliches Engagement im Repair-Café erhalten. Dort werden kaputte Geräte repariert.

Als Hans-Christian Benedict vor rund zehn Jahren in Köln erstmals ein Repair-Café kennenlernte, war er direkt von der Idee begeistert. Denn der 46-Jährige ist damit groß geworden, dass man Geräte wieder instand setzt. „Mein Vater war durch den Krieg geprägt, deshalb wurde bei uns alles repariert. So habe ich beispielsweise gelernt, Fahrräder zu reparieren.“ Als Jugendlicher hat Benedict dann noch in einer Holzwerkstatt eines Jugendzentrums gewerkelt, in der heimischen Garage herumgebastelt und in Elektronikkursen sich weitere Kenntnisse angeeignet.