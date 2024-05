Vermisster Hund aus Düsseldorf Räuber ist wieder da!

Nur so viel: „Räuber wurden nach den zahlreichen Suchaufrufen in Köln offensichtlich erkannt, er war bei einer Person, es ist aber unklar, ob die ihn auch entwendet hatte.“ Jedenfalls ist sie ebenso der Düsseldorfer Polizei dankbar, die das Verschwinden des Hundes weit verbreitet hatte, sodass die Kollegen in Köln direkt wussten, wohin sie sich wenden mussten. „Meine Tochter hat Räuber dann in Köln abgeholt. Mein Vater spricht von einem Wunder“, berichtet Schepermann.