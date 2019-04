Konzerte : Kneipentour mit zehn Konzerten

Derendorf/Pempelfort Sechste Auflage in Derendorf und Pempelfort findet am 4. Mai statt.

Am Samstag, 4. Mai, werden im Rahmen der sechsten Kneipentour in Derendorf und Pempelfort erneut zehn verschiedene Bands in unterschiedlichen Kneipen und dem angemieteten Shuttlebus spielen. Geboten wird ein breitgefächertes Livemusikprogramm mit Oldies, Schlager, Rock‘n’Roll, Pop, Folk, Hardrock oder Punk. Jede Band wird etwa vier Stunden spielen. Insgesamt dauert die Konzert-Party rund sechs Stunden, da die Auftritte in den verschiedenen Kneipen zu unterschiedlichen Zeiten beginnen, frühestens aber ab 18 Uhr.