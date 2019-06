Kostenpflichtiger Inhalt: Büdchen in Düsseldorf : Staatsanwalt wertet Brandstiftung in Derendorfer Kiosk als Mordversuch

Düsseldorf Die nächtliche Brandstiftung in einem Kiosk an der Münsterstraße soll vom Landgericht als Mordversuch an den schlafenden Hausbewohnern gewertet werden. Das hat am Freitag der Staatsanwalt im Prozess gegen den Kiosk-Betreiber beantragt.