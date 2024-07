Aktion mit Elterninitaitve Kinderkrebsklinik Schützen organisieren einen Tag für Prinzessinnen

Marie und Jana sind ganz hibbelig. Die beiden Mädchen, Marie ist zehn und ihre Schwester Jana sieben Jahre alt, können keine fünf Minuten ruhig sitzen bleiben. Kein Wunder ist doch ihr großer Tag gekommen. Die Schwestern dürfen als „Prinzessinnen“ in einer Kutsche am großen Schützenumzug samt Parade in Derendorf teilnehmen. Und weil viele kleine Mädchen davon träumen, einmal in ihrem Leben Prinzessin zu sein, ist es etwas ganz Besonderes, nicht nur Prinzessin genannt, sondern auch wie Prinzessinnen behandelt zu werden.