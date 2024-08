Polizei sucht Zeugen Welche Gräber auf dem Nordfriedhof geschändet wurden

Neben dem Grab des Düsseldorfer Malers Norbert Tadeusz sind tiefe Fußstapfen in der Erde zu sehen. Tadeusz, der 2011 verstarb, hatte an der Kunstakademie unter anderem bei Gerhard Hoehme und Joseph Beuys studiert, später war er selbst Dozent an der Akademie. Auf Tadeusz‘ Grab hatte die Skulptur einer großen, dunklen Gestalt in trauernder Haltung gestanden, die von einem langen Tuch aus fließendem Stoff verdeckt wird. Die Skulptur stammt von dem deutsch-dänischen Künstler Christian Lemmerz.