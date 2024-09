Stadtteilfest in Düsseldorf Das Budenfest ist erfolgreich zurück

Sara Graute und Agathe Kosmider ärgern sich. „Wenn wir gewusst hätten, wie schön das Budenfest ist, wären wir auch schon mal in den Jahren zuvor hier hingegangen“, meint Kosmider. Die beiden Frauen sind bei ihrer Budenfest-Premiere im Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße aus beruflicher Verpflichtung dabei. Sie sind seit dem 1. Mai – Graute als Leiterin und Kosmider als deren Stellvertreterin – für das Geschehen im Kinderhilfezentrum hauptverantwortlich. Unter ihrer Leitung wurde das Budenfest wieder zu dem, was es einmal war: Ein Familien-Treffpunkt mit zahlreichen kinderfreundlichen Mitmachaktionen. Der Plan, das Budenfest zum Budenfestival mit einem Schwerpunkt auf Musikdarbietungen auf der Bühne zu machen, war 2023 nicht so gut angekommen.