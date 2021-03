Schießerei in Düsseldorf-Derendorf : 49-Jähriger an Haltestelle angeschossen

Auf dem Heimweg von der Straßenbahn wurde ein 49-Jähriger in Düsseldorf verfolgt. Als er die Personen ansprach, fiel ein Schuss. Der Mann wurde schwer verletzt, die Polizei sucht Zeugen – vor allem Fahrgäste einer bestimmten Straßenbahn.

Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Sie sollen dem Mann gefolgt sein, als der an der Haltestelle Rather Straße aus der Bahn stieg und zu Fuß in Richtung Straßburger Straße nach Hause gehen wollte. Ob sie bereits mit ihm in der Bahn gewesen sind, isr unklar.