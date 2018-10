Derendorf: Gedenkstele zur Erinnerung an das „Lager Bahnhof Derendorf an der Schinkelstraße“

Mit der Gedenkstele soll an das Zwangsarbeitslager in Derendorf erinnert werden. Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner regte dazu an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Derendorf Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner setzt sich für ein friedvolles und respektvolles Miteinander ein. Sie regte auch die Stele an.

Tanja Porstmann spielte mit „Air“ von Johann Sebastian Bach und einer Improvisation der Titelmusik von „Schindlers Liste“ auf der Geige. Traurige Musik, die zum Anlass passte, ein Anlass, der an das erinnern sollte, was in der Vergangenheit passierte und der Lehren für die Zukunft bringen soll. Die Bürgermeisterin des Stadtbezirks 1, Marina Spillner, Peter Henkel von der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, sowie Dagmar Gutheil enthüllten eine Gedenkstele zur Erinnerung an das „Lager Bahnhof Derendorf an der Schinkelstraße“, in dem Zwangsarbeiter im nationalsozialistischen Regime zusammengepfercht wurden.