Kunst in Düsseldorf Fünf künstlerische „Begegnungen“

Michelle Gallagher schickte während der Pandemie ihr Alter-Ego, die „Iron Lady“, eine surreale Keramik-Skulptur in Form eines Bügeleisens mit Röckchen auf zwei Beinen, auf virtuelle Reisen. Als Zeichnung in Collagen aus Reisefotografien eingearbeitet, erkundete das Kunstwerk die Welt. Auf diese Weise schuf die in Duisburg lebende Künstlerin Begegnungen, die während des Lockdowns nicht realisierbar waren. Neben den Collagen ist auch die Keramik-Skulptur selbst in verschiedenen Varianten zu sehen.