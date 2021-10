Deichsanierung in Düsseldorf : Hochwasserschutz am Rhein wird ausgebaut

Das Aussehen der Stahlkonstruktion und der Gitter an der Hochwasserschutzmauer in Kaiserswerth wird kritisiert. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Der Lohauser Deich und die Hochwassermauer in Kaiserswerth werden saniert. Eine provisorische Sicherung der Mauer sorgt derzeit für Ärger.

Die Bezirksvertretung 5 (BV) hat sich ihrer jüngsten Sitzung mit dem Hochwasserschutz am Rhein beschäftigt. Dabei ging es um die Gestaltung der Hochwasserschutzmauer in Kaiserswerth und die Sanierung des Lohauser Deiches. Dieser soll in fünf Jahren auf einer Länge von rund vier Kilometern für rund 30 Millionen Euro saniert und dabei in Teilabschnitten neu gebaut werden.