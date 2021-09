Sicherheit in Düsseldorf : Der Düsseldorfer Norden ist für den OSD unauffällig

Rund um den Anker in Kaiserswerth hat es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit feiernden Jugendlichen gegeben. Foto: Jana Bauch

Düsseldorf Holger Körber, Leiter des Ordnungsdienstes, hat seine Einschätzung zur Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk 5 abgegeben. Diese deckt sich nicht immer mit der Wahrnehmung der Politiker und Bürger.

Am Mittwoch wurden neue Kräfte für den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) vorgestellt – jetzt soll dieser auch wieder verstärkt in den Stadtteilen aktiv werden. Das kündigte der Leiter des Ordnungsdienstes, Holger Körber, in der Bezirksvertretung 5 an. Vorstellbar seien etwa direkte Ansprechpartner für die Bürger, wie die Polizei dies mit ihren Bezirksbeamten schon vorgemacht habe.

Für Körber ist der Düsseldorfer Norden „unauffällig“. Bisherige Hotspots seinen zurzeit kein Problem. „Durch den verregneten Sommer ist es am Angermunder See bis auf Vorfälle im April ruhig gewesen. Wir behalten das Gebiet aber im Blick“, sagte Körber. Überrascht zeigte er sich darüber, dass sich am Anker in Kaiserswerth die Probleme mit dort feiernden Jugendlichen beruhigt hätten. „Da haben wir erwartet, dass sich dort unter Corona mehr Jugendliche versammeln würden.“ Benedict Stieber (CDU) führt das auf den Einsatz von Security-Mitarbeitern zurück, die von Händlern und der Kirchengemeinde engagiert wurden. „Das ist aber dauerhaft keine Lösung und es wäre gut, wenn die Security durch mehr Ordnungspräsenz unterstützt wird“, sagte Stieber.