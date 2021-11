Klimaschutz in Düsseldorf : Das Klimamobil ist Thema der BV 6

Klimaschutz in Düsseldorf

Am Klimamobil können Bürger Broschüren zu den Förderprogrammen der Stadt erhalten. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Zudem lässt sich die Bezirksvertretung 6 die Ergebnisse des Fußverkehrschecks vorstellen und will erfahren, welche Verbesserungen sich schnell umsetzen lassen.

Am Mittwoch, 17. November, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr diesmal im Foyer des PSD Bank Dome, DEG-Platz 1. Die Sitzung ist öffentlich, allerdings gilt die 3G-Regel und die Besucher müssen sich zuvor unter Telefon 8993016 oder per Email unter bezirksverwaltungsstelle.06@duesseldorf.de mit Namen und Adresse anmelden. Die Sitzungsunterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

1. Mit Maßnahmen zum Klimaschutz sollen die Folgen des Klimawandels in Düsseldorf vermindert werden. Um das zu erreichen, hat die Stadt ein Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten“ aufgestellt. Das Klimamobil stellt dieses Angebot in den Stadtteilen vor, berät vor Ort und gibt hilfreiche Hinweise. Die Arbeit des Mobils, das seit Juli im Einsatz ist, wird vorgestellt. Zudem steht das Fahrzeug bereits ab 16.30 Uhr vor der Veranstaltungshalle.

2. In Düsseldorf soll der Fußverkehr gefördert werden, denn in Deutschland werden im Durchschnitt nur noch 22 Prozent aller Wege zu Fuß zurückgelegt. Bei einem Fußverkehrscheck unter anderem in Unterrath und Lichtenbroich wurden konkrete Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die sich die Politiker nun von der Verwaltung vorstellen lassen. Dabei soll auch geklärt werden, welche Verbesserungen schnell umgesetzt werden können.