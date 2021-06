Natur in Düsseldorf : Das Gartenamt und die Rheinbahn müssen Bäume fällen

Düsseldorf Die Bäume waren krank oder standen zu nah an Bahnleitungen. Nachpflanzungen soll es nach Möglichkeit geben. Weitere Fällungen werden befürchtet.

Das Gartenamt muss kurzfristig 47 Ahornbäume fällen. Sie alle sind von der Rußrindenkrankheit befallen und bereits abgestorben. Vorab prüft das Gartenamt die betroffenen Bäume auf besetzte Bruthöhlen und Nester. Betroffen sind 14 Ahornbäume entlang der Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Krefelder Straße und Schiessstraße, 22 Ahornbäume entlang der Münchener Straße zwischen Karl-Hohmann-Straße und Bonner Straße und zudem noch einzelne Bäume im Hofgarten, an der Otto-Hahn-Straße, an der Straße am Schönekamp, an der Fußgängerbrücke In der Steele und am Friedhof Eller.