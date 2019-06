Premiere : „Enten marsch“ auf dem Itterbach

Benrath/Urdenbach Spaßiger Höhepunkt war das Kreativrennen. 10.000 Euro wurden für bedürftige und schwerkranke Kinder gesammelt. Ausdrücklich erlaubt waren auch Enten mit kleinem Motor.

Als tolle Idee für einen guten Zweck erwies sich das erste Benrath-Urdenbacher Entenrennen, das der Lions Club Düsseldorf-Schloss Benrath, der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach sowie „Charity Düsseldorf Süd“ auf dem Itterbach am Schlosspark veranstaltet haben. Und so hieß es am Sonntag vor einer großen Zuschauerschar beim Start an der Orangerie „Enten marsch!“. Mit fünf Euro Los-Einsatz konnten kleine und große Spender bei dem ungewöhnlichen Enten-Spaß zugunsten der Benrather und Urdenbacher Tüte ihren Beitrag leisten und zugleich attraktive Preise gewinnen.

Rund 400 gelbe Plastik-Enten wurden beim „Massenstart“ in die Itter geschüttet. Dafür, dass die Entenschar staufrei dem Ziel an der Fußgängerbrücke in Höhe des Benrather Krankenhauses entgegenschwimmen konnte, sorgten mit Sandra und Rudi zwei „Leos“ aus der Jugendgruppe der Lions, die das Renngeschehen im knietiefen Wasser in Anglerhosen begleiteten, bis am Ende alle per Käscher wieder aufgefischt worden waren.