Verkehrsproblem Nordstern : CDU fordert Ausbau der Danziger Straße

Nord Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass die Erweiterung um eine Spur möglich wäre. Bislang wird das Projekt aber von der Verwaltung nicht weiter verfolgt.

Seit Jahren beschäftigt sich die Bezirksvertretung 5 mit einer Optimierung der Verkehrsflüsse und hat dazu etliche Anträge und Anfragen an die Verwaltung gerichtet. In der jüngsten Sitzung des Gremiums hat die CDU-Fraktion drei weitere Anträge eingebracht, denen mehrheitlich zugestimmt wurde. Erreicht werden sollen die Öffnung der Busschleuse am „Roten Haus“ und die Öffnung der Rotterdamer Straße außerhalb der Messezeiten, damit über diese beiden Alternativrouten der Verkehr zusätzlich abfließen kann. „Es ist nicht vermittelbar, warum die Bürger in Lohausen und Stockum lange Autoschlangen auf ihren Straßen hinnehmen müssen, während eine gleichmäßige Verteilung des Autoverkehrs möglich ist“, heißt es in den Anträgen. Zudem soll die Linksabbiegerspur von der Niederrheinstraße kommend in eine zweite Geradeausspur umgewandelt werden, um die Querung der Kreuzung zu beschleunigen. Alle drei Maßnahmen wurden allerdings schon einmal vorgeschlagen und von der Verwaltung abgelehnt.