Diskussion um neue Schranke : Kampf gegen Poser am Mannesmannufer

Carlstadt Eine Schranke soll unberechtigte Autofahrer vom Mannesmannufer fernhalten und so die Belastung der Anwohner reduzieren. Uneinigkeit gibt es zwischen Bürgern und Stadtverwaltung über den optimalen Standort. Eine weitere Diskussion würde das Projekt jedoch für viele Monate verzögern.

Seit Sommer 2020 wird dort bei gutem Wetter an Wochenenden abends und nachts der Verkehr mit einer mobilen und von einer Person besetzten Sperre geregelt, diese Lösung – die die Stadt pro Wochenende über 2000 Euro kostet – soll nun durch eine dauerhafte Schranke ersetzt werden. Hierfür stehen drei mögliche Standorte zur Diskussion: Am Horionplatz hinter den Gleisen, an der Thomasstraße oder weiter in Richtung Rhein am Mannesmannufer. Letztere wird von der Verwaltung favorisiert, erntet jedoch Kritik von den Bürgern vor Ort. Gestern stellte eine Anwohnerin diese Kritik im Anregungs- und Beschwerdeausschuss vor. Demnach könne eine Lösung am Mannesmannufer die Poser nicht effektiv von der Promenade abhalten – und würde so die Situation nicht nachhaltig entschärfen. Die Verwaltung hingegen bemerkte, dass am Horionplatz ein größerer baulicher Aufwand nötig sei, unter anderem, um eine Wendemöglichkeit vor der Schranke zu schaffen. Zudem könne eine nur von Berechtigten zu öffnende Schranke in Konflikt mit der am Horionplatz geplanten Mobilitätsstation führen.