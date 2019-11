Inka&Mehl Inka Olek hat wohl den kleinsten Stand auf dem Carlsplatz – „aber mit dem größen Sortiment“. Hier gibt es „alles, was lecker macht“ – von Gewürzen über Essige und Öle, Hülsenfrüchte bis zu Spirituosen und vielem mehr. Gerade bastelt sie an den Adventskalendern, die man bei ihr exklusiv zusammenstellen lassen kann. Wer noch einen will, muss sich beeilen.

Bei der kulinarischen Führung lernen die Teilnehmer unter anderem neue Ideen für Salatdressings kennen. Wie wäre es mal mit einem Griechischen-Salat-Dressing aus Tomaten- und Gurkenessig, Zwiebelöl und fermentiertem Pfeffer? Der Effekt ist verblüffend.