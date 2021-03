Politik in Düsseldorf : Bezirkspolitiker beraten über neues Regierungsviertel

Politik in Düsseldorf

Um die 100 Meter hoch sollen zwei neue Türme für das Land an der Haroldstraße aufragen. Foto: Paul Raphael Schägner

Düsseldorf Zwischen Spee’schem Graben und Schwanenspiegel sollen zwei Türme entstehen, bis zu 100 Meter hoch, sowie eine grüne Achse zum Johannes-Rau-Platz und Rheinufer hin. Der Siegerentwurf wird jetzt von den Bezirksvertretern diskutiert.

Der Stadtbezirk 3 (Friedrichstadt, Unterbilk, Hafen, Hamm , Volmerswerth, Bilk, Oberbilk und Flehe) ist der bevölkerungsreichste de Landeshauptstadt, entsprechend groß ist der Bedarf an Wohn- und Arbeitsfläche. Kostenpflichtiger Inhalt Ein Großprojekt, das aktuell in der Stadtplanung diskutiert wird, ist die sogenannte Haroldbucht , amtlich als „südlich Haroldstraße“ bezeichnet, zwischen Spee’schem Graben und Schwanenspiegel. Dort sollen zwei Türme entstehen, bis zu 100 Meter hoch, sowie eine grüne Achse zum Johannes-Rau-Platz und Rheinufer hin. Den Siegerentwurf des architektonischen Wettbewerbs, eingereicht von dem aus Düsseldorf stammenden Architekten Paul Raphael Schägner, wird jetzt von den Bezirksvertretern diskutiert. Laut Jury sprach für Schägners Plan vor allem die Verbindung aus Weiterentwicklung des Blau-Grünen Rings, andererseits aber auch die Schaffung von Arbeitsräumen durch die prägende Höhe der Gebäude.

Ein weiteres Thema, dem sich die Lokalpolitiker widmen, ist die Errichtung einer Containeranlage, in der vier Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums unterrichtet werden sollen. Die Container sollen auf einer Sportfläche platziert werden, als Ersatz für einen baufälligen Pavillon auf dem Schulgrundstück. Sie sollen als Zwischenlösung dienen, während die benötigten Räume angebaut werden. Das Gremium trifft sich am Dienstag, 9. März, in der Aula des Franz-Jürgens-Berufskollegs, Färberstraße 34. Beginn ist um 17 Uhr, aufgrund der Sicherheitsbestimmungen sind die Plätze für Zuhörer sehr begrenzt.