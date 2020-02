Umzug in Düsseldorf : Thomas Beckman ist nicht begeistert vom Umzug ins Ratinger Tor

Düsseldorf Der Düsseldorfer Cellist muss für die Sanierung aus dem Schumann-Haus in Carlstadt ausziehen. Zwar bekommt er eine Ersatzbleibe im Ratinger Tor gestellt. Glücklich ist er damit aber nicht.

Eine ungewöhnliche Wohnung hat er, in eine ungewöhnliche Wohnung soll er nun umziehen. Doch der Cellist Thomas Beckmann (62), der mit seiner Ehefrau und Pianistin Kayoko Matsushita aktuell noch in einer Wohnung im Schumann-Haus in der Carlstadt residiert, ist nicht uneingeschränkt glücklich darüber, dass er sehr bald in eine Wohnung im Ratinger Tor übersiedeln soll. Das sagte er unserer Redaktion. „Dass die Balkenköpfe in unserer Wohnung saniert werden müssen, ist unbestritten – das sage ich auch schon seit mehreren Jahren.“ Seine Frau und ihn aber aus der Wohnung zu schmeißen, sei falsch. „Nun versuchen wir, uns mit dem Ratinger Tor anzufreunden.“