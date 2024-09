Neues Geschäft in Düsseldorf Die eigenen vier Wände neu beleben

Statt süßer Lebensart wird in dem 50 Quadratmeter großen, von der Decke bis zum Boden renovierten Laden namens „Wohnraum – We Love Living“ ein Mix aus Mustern und Tönen, feinen Webarten, neu gepolsterten Stühlen und Sesseln in auffälligen Designs und Farbkombinationen, aufgemöbelten Kommoden und allerlei Interior-Objekten für die eigenen vier Wänden geboten. Die Kreativen entwerfen maßgeschneiderte Wohnkonzepte und zeigen, wie sich unterschiedliche Stilrichtungen kombinieren lassen. Von den Papiertapeten, Gardinen, Sonnenschutzsystemen und Kissenbezügen bis zu den mit marokkanischen Berberteppichen bezogenen Sitz-Poufs, Vasen, Raumdüften und Dekotellern ist alles handverlesen ausgesucht oder es entsteht in der Meerbuscher Werkstatt.