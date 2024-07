Kommen und Gehen in Düsseldorf Neues Reisebüro für Luxus-Urlaub rund um die Welt

Die Reiselust ist ungebrochen und nach Corona noch gestiegen. Luxus-Konsumenten geben demnach sogar vermehrt Geld für kalkulierte Abenteuer aus – die Fahrt mit dem Orient-Express von Singapur nach Bangkok, ein paar Wellness-Tage in der neuesten Lodge in Kambodscha oder eine romantische Vollmond-Zeremonie zu zweit am Tadsch Mahal in Indien stehen hoch oben auf den Wunschlisten.