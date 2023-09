Kochbuch aus Düsseldorf Buchpremiere am Carlsplatz

Es war ein großes, heiteres Familien- und Freunde-Treffen: Schwester Elena reiste eigens für den Tag aus London an, auch Mutter Barbara war dabei, etliche Freundinnen, Bekannte und Stammgäste kamen auf ein Hallo vorbei und gratulierten. Bei herrlichstem Sonnenwetter versammelten sie sich vor „Laura’s Deli“ am Carlsplatz, um gemeinsam mit Laura Koerver die Premiere ihres zweiten Kochbuchs zu feiern. Es wurden Kostproben wie Smoothies und Süßes, darunter Chocolate Mousse (vegan) mit Beeren im Gläschen gereicht. „Alles unkompliziert, schnell gemacht und trotzdem köstlich – so wie ich es mag.“