Heiße Tage in Düsseldorf Am Carlsplatz gibt es nun kostenlose Sonnencreme

Die kommenden Tage sollen auch in Düsseldorf besonders warm werden. Bereits am Montag wurde über die App Nina für den Dienstag vor „extremer Hitze“ gewarnt. Und auch die Sonne soll in dieser Woche kräftig scheinen. Da empfiehlt es sich, regelmäßig Sonnencreme zu nutzen, um sich vor UV-Strahlung zu schützen. Kostenlosen UV-Schutz erhält man nun an einem öffentlich zugänglichen Sonnencreme-Spender am Carlsplatz, Ecke Benrather Straße. Das hat Visit Düsseldorf in Kooperation mit dem Carlsplatz mitgeteilt.