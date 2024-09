Düsseldorfs ältester Heimatverein Düsseldorfer Jonges „korrigieren“ Denkmal aus der NS-Zeit

Die in der NS-Zeit angebrachte Gedenktafel erinnert an den Tod von Maximilian Graf von Spee, von seinen beiden Söhnen Otto und Heinrich sowie von mehr als 2000 deutschen Soldaten während des Ersten Weltkrieges. Sie starben am 8. Dezember 1914 in einer militärischen Auseinandersetzung bei den Falklandinseln. Im Text auf der Düsseldorfer Gedenktafel ist unter anderem vom „Heldentod“ die Rede. Die Jonges hatten diese Tafel 1936 in Auftrag gegeben. Ursprünglich befanden sich darauf auch zwei Hakenkreuze, die 1960 endgültig entfernt wurden (nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie zunächst abgedeckt worden).