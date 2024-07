Besonderer Rundgang durch Düsseldorf Eine Lyrik-Demo führt durch die Carlstadt

„Das belebt den Literarischen Stadtrundgang zusätzlich. Und es erinnert an seine Entstehung – an den 13. Juni 2021, der erste Sonntag an dem der verordnete Pandemie-Mundschutz in der Öffentlichkeit wegfallen durfte,“ sagt Petra Lötschert. Sie hatte damals ordnungsgemäß die erste Literatur-Demo angemeldete, die es bereits in anderen Ländern gab. Gut 30 Besucher nahmen neben zwei Polizisten mit Fahrrädern damals teil.