Freizeit in Düsseldorf : Sport für Abenteurer

Carlstadt Bis Samstag steht das Olympic Adventure Camp auf dem Apolloplatz. Die klassischen olympischen Sportarten wie Tennis, Tischtennis, Taekwondo, Fechten oder Judo sind dabei. Die Organisatoren haben außerdem eine Röllchenbahn aufgebaut, stellen eine Spielekiste auf und haben den Knirps-Bus für die ganz Kleinen mit im Team.

Die Laune von Mike Eigen und seiner Crew hat sich wieder deutlich verbessert. Nach dem verregneten Wochenende, bei dem beim Olympic Adventure Camp (OAC), der Sport-, Spiel- und Bewegungswoche für Sechs bis 21-Jährige am Apolloplatz und auf den umliegenden Flächen, nicht wirklich viel los war, war der Mitarbeiter des Sportamts enttäuscht. „Da arbeitet man monatelang und hofft natürlich, dass es zum OAC-Auftakt so richtig brummt, und dann kommen wegen des schlechten Wetters nicht so viele Besucher wie gedacht. In den Vorjahren gehörte das OAC-Auftaktwochenende immer zu den stärksten Besuchertagen“, sagt Eigen, der jetzt aber froh ist, dass das Angebot doch noch so gut angenommen wird: „Das OAC hat in diesem Jahr eben erst am Montag richtig begonnen.“