Kommen und Gehen in Düsseldorf-Carlstadt : Grafikdesigner produziert Schmuck in 3D-Technik

Vera und Philippe Henco bleiben noch bis August mit ihrem Schmuck in der Carlstadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Düsseldorf-Carlstadt präsentiert ein Start-up Armreifen, die in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich sind. Inspiriert vom Grafikdesign wird der Schmuck von Nyyukin in einer aufwendigen Kombination aus traditionellen und neuen Technologien hergestellt.