Nach Absage in der Düsseldorfer Carlstadt Heimatdörfchen verschenkt Deko und Lebensmittel

Martin Wilms hat am Freitag auf Facebook ein „trauriges Update“ zu seinem Kostenpflichtiger Inhalt Heimatdörfchen an der Mariensäule in der Carlstadt veröffentlicht. „Leider hat Eure überwältigende Unterstützung, für die wir uns sehr herzlich bedanken möchten, nichts gebracht und wir werden das Heimatdörfchen Düsseldorf wieder abbauen müssen“, schreibt er in dem sozialen Netzwerk.