Lange rätselten die Experten, wo der „Saal“ sich befand, in dem von historischen Quellen die Rede war. Hier sieht man, dass die blaugrüne Wand auf der linken Seite wahrscheinlich zu Schumanns Zeiten nicht an dieser Stelle war. Denn der Stuck auf der Fensterseite ging einmal nach links weiter, der Stuck an der blaugrünen Wand wurde nachträglich hinzugefügt.