Spendenaktion für Notschlafstelle für junge Menschen Eine kulinarische Tour über den Carlsplatz

Nach etwa zwei Stunden endete die Tour bei dem einen oder anderen Glas Wein an der „Bude 9“. „Ich finde es großartig, dass mithilfe dieser Aktion Straßenkinder in Düsseldorf unterstützt werden. Zudem macht es großen Spaß, uns hier heute mit Stammgästen, aber auch mit neuen Kunden austauschen zu können“, so Inhaberin Petra Mennigmann. Und Initiatorin Julia Sohn kann sich über Spenden in Höhe von rund 1000 Euro freuen, die bei dieser kulinarischen Runde über den Carlsplatz zusammenkamen – eine ganze Reihe weiterer Aktionen ist bereits in Planung.