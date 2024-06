Aalschokker ist Düsseldorfer Sehenswürdigkeit Tonnenschweres Geisterschiff schwebt über dem Hafenbecken

Düsseldorf · Ein Kran hob den Aalschokker am Mittwoch aus dem Becken im Alten Hafen. Nur an zwei Gurten hing der tonnenschwere Kahn über der Promenade in Düsseldorf. Wir waren bei der stundenlangen Bergung dabei.

05.06.2024 , 15:46 Uhr

19 Bilder Der Aalschokker in Düsseldorf hebt ab 19 Bilder Foto: ale