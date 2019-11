Adventsaktionen in Düsseldorf : Ruhepunkte im Weihnachtstrubel

Bilk Auch in diesem Jahr wird es wieder einen ökumenischen lebendigen Adventskalender in Bilk geben.

Der ökumenische lebendige Adventskalender, den es seit 14 Jahren in und um Bilk gibt, hat zur Vernetzung im Stadtteil beigetragen. So kooperieren Institutionen bei der Organisation und auch der Programmgestaltung miteinander. Eine Neuauflage ist deshalb auch in diesem Jahr geplant. Unter dem Motto „Stern über Düsseldorf“ treffen sich Bürger an jedem Tag im Advent an einem anderen Ort, an dem jeweils ab 18 Uhr eine adventliche halbe Stunde mit offenem Singen, Geschichten, Andachten, Schattenspiel, Turmblasen und Punsch und Plätzchen stattfindet.