Uniklinik Düsseldorf: Renovierung der Kapelle ist fast abgeschlossen

Neue Kunst für die modernisierte Kapelle an der Uniklinik

Kunst an der Uniklinik Düsseldorf

Bilk Die Modernisierung der Kapelle auf dem Gelände der Uniklinik ist in den letzten Zügen. Nun gibt es dort auch Kunst an der Wand: Arnd Vogelsang hat ein Gemälde gestiftet. Es trägt den Titel „13.79“ – das ist die Gebäudenummer der Kapelle.

Sie teilen sich einen Namen: Die Heilig-Geist-Kapelle auf dem Gelände des Universitätsklinikums Düsseldorf (UKD) mit der Gebäudenummer 13.79 und das neue Gemälde mit dem Titel „13.79“, das nun eine Wand in der Klinikkapelle schmückt. Gemalt hat es der Künstler Arnd Vogelsang als Hommage an den spirituellen Mittelpunkt des UKD-Geländes.

Zu der UKD-Kapelle hat Vogelsang eine besondere Beziehung: Nach einer Erkrankung seines Vaters hat er an der Uniklinik einen Kurs für die Pflege von Hilfsbedürftigen zuhause belegt. Um Kraft zu tanken, besuchte er die Kapelle: „Irgendwann bin ich sogar extra auf das Klinikgelände gekommen, nur um die Kapelle zu besuchen. Ich liebe solche alten Gebäude, die strahlen etwas Beruhigendes aus. Allerdings fiel mir auf, dass die Wände doch sehr kahl sind.“

Zu Hause malte er dann ein Bild mit einem Kreuzsymbol. Die sichtbaren Rillen auf dem Bild repräsentieren dabei einen Fingerabdruck, wie der Künstler erklärt: „Diese Strukturen, wie bei einem Labyrinth, begleiten mich schon mein ganzes Künstlerleben. Sie stehen für den schwierigen Weg, etwas zu erreichen. Und Fingerabdrücke haben viel mit Identität zu tun. Beides hat viel Bedeutung sowohl in der Kirche, als auch in einem Krankenhaus. Das passt hier also sehr gut.“