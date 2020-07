Wirtschaft : „Ugly Deluxe“ gibt Betrieb vollständig auf

Seit mehr als 15 Jahren gehörte das Ugly Deluxe zur Kneipenszene in Bilk. Foto: Esser, Paul (pe)

Bilk Nach Roberts Bistro im Medienhafen und dem japanischen Restaurant Kikaku gibt ein weiteres Lokal den Betrieb auf. Als Grund gibt es die aktuelle schwierige Lage an.

Mit Getränken und einer guten Auswahl an Speisen war das Ugly Deluxe an der Aachener Straße / Ecke Karolingerstraße mehr als 16 Jahre lang ein Treffpunkt für Bilker Bürger. Nun ist Schluss. Nach den Corona-Lockdown wurde nicht mehr geöffnet, das Lokal bleibt zu. „Die aktuelle Lage mit all ihren Auflagen und nicht passierbaren Hürden hat uns zu dieser schweren Entscheidung gezwungen“, teilen die Inhaber auf ihre Facebook-Seite mit.